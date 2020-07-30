Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Psikolojisi bozulan genç kızın babasına ait silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Berfin A., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

