İddiaya göre, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi.
İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Psikolojisi bozulan genç kızın babasına ait silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Berfin A., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin'in intihar ettiği iddiası!
30.07.2020 - 08:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Artuklu ilçesinde YKS sonucu kötü olan bir kızın, babasına ait silahla intihar ettiği iddia edildi.
İddiaya göre, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : YKS,intihar,
721599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721599.aspx
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