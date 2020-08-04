Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolculara Susurluk ayranı ile tost ikram eden Soylu, “Bayramda beş günde 45 kişi öldü. Sabah altı vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hâlâ o ağrı çıkmadı.” dedi. Sürücülere tavsiyelerde bulunan Soylu, mümkün olduğunca gece yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Soylu, şöyle devam etti: Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır ve ricamızdır. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerlerse. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Son 10 yılın beş günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu, bize yeterli değildir.