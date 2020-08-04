Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak ‘Sağlıklı Turizm Sertifika Programı’ ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” ifadelerine yer verdi.