Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak ‘Sağlıklı Turizm Sertifika Programı’ ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Ersoy: Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız
04.08.2020 - 19:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırdığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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