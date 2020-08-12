Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin paylaşımında Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:



“Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.”