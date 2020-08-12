Konuya ilişkin paylaşımında Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
“Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.”
Bakan Dönmez: 1750 kilometre sismik kablo Akdeniz'e indi
12.08.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Ağustos’a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için Akdeniz’e indiğini bildirdi.
Konuya ilişkin paylaşımında Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
724412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724412.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER