Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Irak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19.08.2020 - 09:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Irak,terörist,story_,
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