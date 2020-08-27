Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar."
Karadeniz'de bulunan doğal gaz test edildi
27.08.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: İHA
Etiketler : doğal gaz,test,Bakan Fatih Dönmez,
727621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727621.aspx
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