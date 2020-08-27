Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar."