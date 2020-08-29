Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yeni adli yılla birlikte adalet hizmetlerinde iki önemli yenilik hayata geçirilecek. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra, Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak duruşmalara savcılar yeniden katılacak. Söz konusu uygulama, 2011’de savcı yetersizliğinden dolayı kaldırılmıştı. 2011 yılında 4 bin 98 cumhuriyet savcısı görev yaparken, bugün bu sayı 6 bin 902’ye yükseldi. Bu sebeple Adalet Bakanlığı tarafından uygulama yeniden başlatıldı. Uygulamayla savcıların ceza mahkemelerindeki duruşmalara çıkmasının, hem sanık hem de mağdur yönünden bir teminat oluşturacağı belirtiliyor.

Yine TBMM’de kabul edilerek kanunlaşan infaz düzenlemesiyle görev yetkileri genişletilen yeni infaz hâkimleri 1 Eylül’de mesaiye başlayacak. Uygulama ile birlikte yargılamayı yapan asliye ve ağır ceza mahkemelerinin kararları sonrasında hükümlülerin cezalarının infazında yaşanan problemlere ilişkin kararlar, uzmanlaşmış infaz hâkimleri tarafından verilecek. Bu sayede yargılama yapan mahkemelerin dosyalara daha fazla vakit ayırmaları ve denetimli serbestliğin daha etkin uygulanması sağlanacak.