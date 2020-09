Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Yunanistan'ın Ege Denizi’nde karasuları sınırlarını 12 mile çıkarma girişimini Türkiye savaş sebebi sayarken, Atina'nın 12 mil hayalinin gerisinde birçok plan olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Ege Denizi’nde 12 mili dile getiren Atina, bu hamlesiyle, Ege’de çıkar dengelerini Türkiye’nin aleyhine orantısız bir şekilde değiştirmeye çalışıyor.



HEDEF TEK BAŞINA KONTROL

Yunanistan'ın, Ege’nin yüzde 70’ini kontrol etmeyi ve Türkiye’yi burada küçük bir alana sıkıştırmayı planladığına işaret eden uzmanlar, 12 mil hayali ile uzun vadede Akdeniz’den Ege’ye oradan da Boğazlar ve Karadeniz'e uzanan en işlek deniz yolları konumundaki gemi rotalarının kontrol edilmesinin amaçlandığını ifade ediyor. Ayrıca, Atina’nın Türk gemilerinin uluslararası sulara açılmasını engellemeye, Boğazların kontrolünü sağ-layarak Türkiye’yi Ege’de hapsetmeyi hedeflediğine dikkat çekiliyor.



ABD, RUSYA VE İNGİLTERE İSTEMİYOR

Yunanistan, mevcut durumda 6 mil olan karasuları sınırıyla Ege Denizi’nin yüzde 40’ını kontrol ediyor. 12 mile çıkarması durumda ise bu oran yüzde 70 sevilerine yükselmiş olacak. Böyle bir durumda Türkiye’ye Ege’de yüzde 10’undan daha az bir alan kalıyor. Ayrıca şu anda Ege’de açık deniz alanının büyüklüğü yüzde 51 iken Atina’nın 12 mil hamlesiyle bu oran da yüzde 19’lara kadar düşecek. Uluslararası su yollarını da engelleyecek olan böyle bir duruma Rusya, ABD ve İngiltere’nin karşı çıktığı, söz konusu ülkelerin açık denizlerin hâkimiyetini Yunanistan’ın sorumluluğuna bırakılmasını istemedikleri de belirtiliyor.



3 MİLDEN 6 MİLE ÇIKARILMIŞTI

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan karasuları sorununun temelinde Lozan Barış Antlaşması ile Ege Denizi'nde tesis edilen dengenin zaman içinde Yunanistan avantajına bozulması yatıyor. Yunanistan 1936 yılında tek taraflı Lozan’da 3 mil olarak belirlenen karasularını 6 deniz miline çıkarmış, o dönem Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu hava nedeniyle Türkiye, bu karara itiraz edilmemişti. Bundan 28 yıl sonra ise Türkiye de Yunanistan'ın Anadolu kıyılarına yakın adaları silahlandırması sonrasında karasularını 6 deniz miline çıkartmıştı.



12 mil ‘casus belli’ 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Yunanistan Ege Denizi’nde açık denizalanı olarak kabul edilen alanların büyük bir kısmını kendi egemenliğine almak için, ilk defa karasularını 12 deniz miline çıkarma girişiminde bulundu.



PARİS ANTLAŞMASI’NI TAKMIYORLAR

Bu tartışmalar sürerken Yunanistan provokasyonlarına da devam ediyor. Yunanistan, Türkiye’nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası’na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Meis Adası, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada'sına bağlı. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan'ın bu adada kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurması ve tahkimat yapması yasak. Bu adımın Yunanistan’ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz’deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizdi. Gemilerimiz ise bölgede teyakkuz durumunu sürdürüyor...



Yaptırımla tehdit ettiler AB Komisyon Sözcüsü “Türkiye'nin adımları tüm AB ülkelerinde endişeye yol açıyor” diyerek tehditler savurdu.



‘İT DALAŞI’NIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı

Haber Merkezi - Türk F-16’ları, 28 Ağustos’ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırırken, iki ülke jetleri arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan ‘it dalaşı’nın ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Türk jetleri, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askerî uzmanlar, 6 Yunan F-16’sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor. F-16’ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu belirtiliyor.

FRANSIZ PİLOT MU VARDI?

Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi’nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Akdeniz’de ilk defa yaşandığını ifade etti. Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan görüntülerini değerlendiren uzmanlar, it dalaşının yaklaşık 32 bin feet (yak laşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını belirtti. Buna göre, Yunan jetlerinin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk uçaklarını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalışıyor. Türk jetleri ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor. Kokpitteki şeffaf ekran Head Up Display'den (HUD) alınan görüntülerde Türk pilotlar, Yunan uçaklarına defalarca kilit atıyor. Bu “Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş” anlamını taşıyor.