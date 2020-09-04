ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 sanığın 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırmasına ilişkin davada 4 sağına ceza
04.09.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 sanığın 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Etiketler : fetö,ösym,
729549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729549.aspx
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