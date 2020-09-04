Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 sanığın 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.