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Mayıs ayında 5 metre karla mücadele ediyorlar!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi’nde mayıs ayına rağmen 5 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele ediyorlar! - 1. Resim

Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele ediyorlar! - 2. Resim

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yüksekova'nın birçok bölgesinde çalışmalar devam edecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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