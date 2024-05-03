Zihinsel engelli kız çiğköftecide istismara uğradı! Zanlıların savunması kan dondurdu

Korkunç olay Kocaeli'de yaşandı. Yüzde 50 zihinsel engelli olan 20 yaşındaki genç kız çiğköftecide 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Zanlılar hakim karşısına çıktı, biri 'engelli olduğunu bilmiyordum' dedi.

Kan donduran olay 2021 yılının eylül ayında yaşandı. O zaman 20 yaşında olan ve yüzde 50 zihinsel engelli bulunan M.A., sosyal medya hesabından tanıştığı adam ile buluşmak için gece saatlerinde 6 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte İzmit Otogarına gitti. Beklediği adam gelmeyince M.A. da erkek kardeşiyle beraber otogarın karşısında bulunan çiğköfte dükkanına girdi.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP PATRONUNU ARADI

İddiaya göre burada tuvaleti kullanmak isteyen M.A. dükkanda çalıştığı öğrenilen 58 yaşındaki D.D. tarafından istismar edildi. Genç kızın fotoğraflarını da çeken zanlı daha sonra patronu M.D'yi (51) arayıp dükkana çağırdı ve oradan ayrıldı. M.A. ile tek başına kalan M.D'nin de kıza istismarda bulunduğu öne sürüldü.

6 AY HAPİS YATIP SERBEST KALDI!

Olayın ortaya çıkmasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.D., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili D.D. hakkında, "Basit cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan, M.D. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

"FOTOĞRAFLARINI DELİL OLSUN DİYE ÇEKTİM"

Duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.D., tutuksuz sanık D.D. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan D.D. "M.A'ya yönelik herhangi bir eylemim olmamıştır. Müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. M.A. ile M.D. arasında bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. M.A., tuvalette bir kaç kez üstünü çıkardı ben de giydirdim. Ancak bu hareketlerinden çekindiğim için fotoğrafını çekmeye karar verdim. Müştekinin fotoğrafını delil olsun diye kendi rızasıyla çektim. Müştekiyle önceye dayalı tanışıklığımız yoktur" dedi.

"KIZI BİR SAATTE ALACAKLARDI..."

Daha önce M.A'yı tanımadığını ifade eden M.D. ise "Olay tarihinde müştekiyi dükkanın önünde otururken buldum, D.D., bana kızı bir saate gelip alacaklarını söyledi. Evime gitmek için dükkandan ayrılacağım esnada M.A. bana 'Gitme burada kal' dedi. Eve gitmem gerektiğini söyledim ancak ısrar edince bir süre kaldım. O esnada bir şeyler oldu. Daha sonra dükkanın anahtarını bırakıp ayrıldım. Çıkmadan önce de M.A. benden bir miktar para istedi. Kendisine para verdim. Ben müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, M.D'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.