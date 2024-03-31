Cinsel istismardan yargılanan Dani Alves'in nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı! Kefaletini ödeyen skandal
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İtalya'da genç bir kadına toplu cinsel saldırıdan yargılanan eski futbolcu Dani Alves'in kefaleti ödenmiş ve Alves serbest bırakılmıştı. Hesapları dondurulan Alves'in, kefaletinin kim tarafından ödendiği merak konusuydu. Merak edilen o cevap ortaya çıktı.
İtalya'da genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle, 14 aydır cezaevinde bulunan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves, kefaletinin ödenmesi sonrası geçtiğimi günlerde serbest bırakılmıştı.
Kefaletle serbest bırakılan Alves, 4.5 milyon sterlinlik malikanesinde büyük bir parti verip özgürlüğünü kutlamıştı.
KEFALETİNİ BİR DERGİ ÖDEDİ
Hesapları dondurulan Alves'in kefaletinin kim tarafından ödendiği merak konusuydu. Alves'in 1 milyon euroluk kefaleti Globo grubunun ünlü Brezilya dergisi "Quem" ödedi. Record'un haberine göre; dergi bu kefalet karşılığında Alves'in özel hayatı hakkında özel bir haber yapabilecek.