Cinsel istismardan yargılanan Dani Alves'in nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı! Kefaletini ödeyen skandal

Düzenleyen: Songül Soysal 31 Mart 2024 17:19 - Güncelleme: 31 Mart 2024 17:20 - Güncelleme:

Spor Haberleri

İtalya'da genç bir kadına toplu cinsel saldırıdan yargılanan eski futbolcu Dani Alves'in kefaleti ödenmiş ve Alves serbest bırakılmıştı. Hesapları dondurulan Alves'in, kefaletinin kim tarafından ödendiği merak konusuydu. Merak edilen o cevap ortaya çıktı.