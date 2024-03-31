Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Cinsel istismardan yargılanan Dani Alves'in nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı! Kefaletini ödeyen skandal

Cinsel istismardan yargılanan Dani Alves'in nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı! Kefaletini ödeyen skandal

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Cinsel istismardan yargılanan Dani Alves&#039;in nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı! Kefaletini ödeyen skandal

Spor Haberleri

İtalya'da genç bir kadına toplu cinsel saldırıdan yargılanan eski futbolcu Dani Alves'in kefaleti ödenmiş ve Alves serbest bırakılmıştı. Hesapları dondurulan Alves'in, kefaletinin kim tarafından ödendiği merak konusuydu. Merak edilen o cevap ortaya çıktı.

İtalya'da genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle, 14 aydır cezaevinde bulunan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves, kefaletinin ödenmesi sonrası geçtiğimi günlerde serbest bırakılmıştı.

Kefaletle serbest bırakılan Alves, 4.5 milyon sterlinlik malikanesinde büyük bir parti verip özgürlüğünü kutlamıştı. 

Cinsel istismardan yargılanan Dani Alves'in nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı! Kefaletini ödeyen skandal - 1. Resim

KEFALETİNİ BİR DERGİ ÖDEDİ

Hesapları dondurulan Alves'in kefaletinin kim tarafından ödendiği merak konusuydu. Alves'in 1 milyon euroluk kefaleti Globo grubunun ünlü Brezilya dergisi "Quem" ödedi. Record'un haberine göre; dergi bu kefalet karşılığında Alves'in özel hayatı hakkında özel bir haber yapabilecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadıköy'de ilginç anlar: Fenerbahçeli kaleci Livakovic oy kullandı! - SporKadıköy'de ilginç anlar: Fenerbahçeli kaleci Livakovic oy kullandı!Galatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar lira - SporGalatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar liraFenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü! Yine ertelenebilir! 3 seçenek var - SporYine ertelenebilir! 3 seçenek varBeşiktaş defterini kapatan Cenk Tosun'dan veda! İşte Tosun Paşa'nın yeni takımı - Sporİşte Tosun Paşa'nın yeni takımıİsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu - Sporİsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli olduReal Madrid Arda Güler'in transferi hakkında son kararını verdi! Taliplerin biri geliyor biri gidiyor - SporArda Güler'in transferi hakkında son kararNapoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktü - SporNapoli'den ırkçılığa savaş! Futbolcular, Juan Jesus için diz çöktüFenerbahçe kolları sıvadı! TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek! Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede - SporTFF'yi FIFA'ya şikayet edecekSüper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulundu - SporSüper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulunduBeşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste - SporBeşiktaş'tan yerli operasyonu: 5 Türk yıldız için teklif yapılacak! İşte o liste
Sonraki Haber Yükleniyor...