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Antalya'da huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

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Antalya&#039;da huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Gündem Haberleri

Antalya'da bir huzurevinde kalan bir adam gece saatlerinde husumetli olduğu 3 kişiye bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Antalya'daki bir huzurevinde dün gece dehşet yaşandı! Olay, saat 01.30 sularında Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 65 yaşındaki İzzettin Söğüt, bir süredir sorun yaşadığı 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırının ardından 2 huzurevi sakini hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Saldırının ardından huzurevinden kaçan Söğüt, polisin çalışmaları sonucunda yakalanıp gözaltına alındı.

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