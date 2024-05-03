Antalya'da huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 09:58 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 10:08 - Güncelleme:

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Antalya'da bir huzurevinde kalan bir adam gece saatlerinde husumetli olduğu 3 kişiye bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.