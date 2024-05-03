İhracat, ithalatı karşılayamadı! Dış ticarette 9,9 milyar dolarlık açık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay 19 milyar 271 milyon dolarlık ihracat, 29.2 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Böylece dış ticaret açığı nisanda yıllık yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir değişimle 19 milyar 271 milyon dolar oldu. İthalatta ise yüzde 4,2 artış yaşandı. Mayıs ayında 29,2 milyar dolarlık ithalat yapuldı.

9,9 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 13,3 artarak 9,9 milyar dolara çıktı.

İHRACATTAKİ SINIRLI ARTIŞIN NEDENİ BAYRAM TATİLİ

İhracattaki sınırlı artışla ilgili konuşan Bakan Bolat, "İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili" dedi.

4 AYLIK AÇIK 30,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Nisan ayına kadar olan ihracat, 2023 yılının ilk 4 ayına göre yüzde 2,7 arttı ve 82,9 milyar dolara yükseldi. 2024'ün ilk 4 ayındaki ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 puan azaldı ve 113.1 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, dış ticaret açığı bu yılın ilk 4 ayında yüzde 30,5 puan azalarak 30,2 milyar dolara geriledi. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı 43,5 milyar dolardı.

İhracatın, ithalatı karşılama oranı 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 65'ken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 73.3 olarak dikkat çekti.

Yıllıklandırılmış ihracat ise 2024'ün ilk 4 ayında 257,6 milyar dolar, yıllıklandırılmış ithalat ise 350,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da bu ay 93 milyar dolara gerilemiş oldu.

Orta Vadeli Program (OVP)'da 2024 yılının sonunda ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın ise 372,8 milyar dolar olması öngörülüyor.