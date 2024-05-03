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Kent merkezinde hayrete düşüren anlar! Vatandaş diken üstünde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kent merkezinde hayrete düşüren anlar! Vatandaş diken üstünde

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa kent merkezini atlar bastı. Cadde ortasında dörtnala koşan atları görenler hayrete düştü. Tedirgin olan vatandaşlar ise diken üstünde yaşıyor.

İlginç anlar Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaydedildi. Sahipsiz atlar, cadde üzerinde akan trafiğe rağmen dörtnala koştu. 

Atlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerlerken, bazı vatandaşlar ise o anları kayda aldı. Herhangi bir kaza yaşanmasından korkan vatandaşlar ise diken üstünde yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ise caddeye hızla çıkan atın bir araca çarptığı ve facianın eşiğinden dönüldüğü görülmüştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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