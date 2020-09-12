Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yaptığı bütün mega-projelere karşı çıkan CHP, iktidara gelirse sermaye düşmanı faşist bir yönetim kuracağını itiraf etti. Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, eğer iktidar olurlarsa beş büyük müteahhitlik şirketine el koyacaklarını söyledi. CHP’nin desteklediği Halk TV’de yayına katılan Böke, moderatörün “Ama uluslararası anlaşmalar var” hatırlatması üzerine “Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz ve devam edeceğiz” diye konuştu.

Benzer ifadeleri geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu da kullanmıştı. CHP lideri, köprü ve otoyolları kastederek “Devletin büyük ihalelerini alan şirketleri, CHP iktidarında kamulaştıracağız” dedi. AK Parti’den önce de büyük işler yapan şirketlere el koymanın hayalini kuran Kılıçdaroğlu dün de “Türkiye’nin sorunlarını demokratik yollarla halledeceğiz” diyerek mavi boncuk dağıtmaya kalktı. Eski Genel Sekreter Gürsel Tekin de 2015 seçiminden önce “İlk işimiz gazetelerin tamamına el koymak” diye itirafta bulunmuştu.

CHP, YERLİ OLAN NE VARSA KARŞI

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı İffet Polat: Türkiye’de İhale Kanunu diye bir şey var. Her şey şeffaftır. Bu konuda zaten bir yolsuzluk ve haksızlık olsa CHP ile kol kola giren şirketler başta itiraz ederler. Bunlar da o ihalelere giriyorlar. Türkiye’de ‘vatanını sevenler’ ve ‘parayı sevenler’ diye ikiye ayrılan bir kesim var. Türkiye’de vatanını sevenler, her zaman çalışıyor. Bu şirketleri suçlamak doğru değil. Selin Sayek Böke’yi de ciddiye almıyorum. Adalet ve hukuk var. Türkiye bir muz cumhuriyeti değil. Yolsuzluk iddiası varsa bunu delillendirsinler. Önceden falanca ülkenin adamları yol yapıyordu, baraj yapıyordu. Şimdi bütün bunları kendi şirketlerimiz yapıyor. Bundan tabii ki CHP rahatsız olur. Yabancı güçlerle kol kola olan CHP, Türkiye’nin temsil ettiği millî yerli olan ne varsa karşıdır.

AÇIKLAMALAR İYİ NİYETLİ DEĞİL

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlût Karakaya: Bu talihsiz bir açıklamadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Özel mülkiyet hukukun koruması altındadır. El koyacağız ifadesi son derece yanlıştır. Şayet haksız yere kamu kaynaklarının devşirildiğini düşünüyorlarsa, hukuk devletinde yapacakları ilk iş delilleriyle birlikte yargıya müracaat etmektir. Karar bağımsız yargınındır. Allah bu anlayıştan hür teşebbüsü ve ekonomimizi korusun. ‘El koyacağız’ ifadesi, özellikle yüksek düzeyde küresel entegrasyonun olduğu bir dünya diye düşündüğümüzde son derece yanlış olmuştur. Bu açıklamaları çok iyi niyetli bulmuyorum. Özellikle, ekonomimize yönelik dışarıdan yapılan saldırıların, bir iç versiyonu olarak değerlendiriyorum.