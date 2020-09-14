Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olan şahıs tutuklandı.
Denizli’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
14.09.2020 - 17:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Denizli,
731843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731843.aspx
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