"Yeni bir geleceğe yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Tatar, seçildiği takdirde Türkiye ilişkilerinde daha güçlü bir yakınlaşma vurgusu yaptı.

Başbakan Tatar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Rum tarafıyla görüşmeye açık olacağım. Seçimden hemen sonra Cumhurbaşkanlığında oluşturacağımız uzman danışma heyetiyle artık federasyon dışındaki alternatif çözüm önerilerini de masaya getireceğim.

Dış politikadan, eğitime, spordan sanata, tarımdan ticarete, sağlıktan sanayiye kadar hayatın ve ekonominin her alanında KKTC'nin yanında dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye ile ilişkilerimizin daha da güçlendiği yeni bir dönem gelecek.

Kapalı Maraş'ın dünyaya yeniden açılmasıyla ortaya çıkacak refah ve zenginlikten Kıbrıs Türk halkının, KKTC'nin de yararlanmasını sağlamak hedefimizdir.

Bu topraklarda yaşayan istisnasız her kesimden, her görüşten ve her düşünceden insanımızı kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım.

Mavi Vatan'a sahip çıkmak, Kıbrıs Türk halkının refahının, zenginliğinin, çocuklarımızın geleceğinin bir gereğidir.