Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak İstanbul’dan gönderilen bir tır dolusu kitap, kaban, mont ve kırtasiye seti, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki 33 köy ve mezrada yaklaşık 3 bin ortaöğretim öğrencisine dağıtıldı. Bahçesaray Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen dağıtım çalışmasına aynı zamanda yazarımız olan ADEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de iştirak etti. Pandemi şartlarında okullarına gidemeyen öğrencilerin hediyeler karşındaki sevinçleri gözlerine yansıdı. “Âdem olanın hayr olur âdemlere kastı’’ sloganıyla yola devam ettiklerini vurgulayan Şimşirgil "Dernek imkânlarımız ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. İki günde 15 köyü dolaştım. Arkadaşlarımız tam 33 köye gitti. Minik yavruların gözlerindeki mutluluk karşısında duygulanmamak elde değil. Gözü bir türlü doymayan bu sebeple de ruhi bunalımlar yaşayan insanlar, keşke basit bir hediye ile yaşanan bu büyük mutluluğu anlayabilse..." ifadelerini kullandı.