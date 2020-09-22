Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Asmaca Yaylası yolu üzerindeki yol kenarında meydana geldi. Kendine ait park halindeki aracın yanındaki duvarda Oğuz Nalkesen’i boynundan araç çekme halatıyla asılı halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık görevlileri Nalkesen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Maske şekilde ölü bulundu

Nalkesen’in maske takmış vaziyette ölü bulunması ise gözlerden kaçmadı. Aracının önünde bir süre alkol aldıktan sonra çekme halatıyla boynuna bağlayarak intihar ettiği düşünülen Nalkesen’in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nalkesen son paylaşımı ise dikkat çekti

Nalkesen’in sosyal medya üzerindeki son paylaşımı ise dikkat çekti. Nalkesen paylaşımında, "Herkes ölümden korkuyor. Çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

