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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yıldız, Dükel ve Baran için hapis istemi
23.09.2020 - 14:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Yıldız, Dükel ve Baran için "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
733923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733923.aspx
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