- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
05.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.
Etiketler : Ayşe Karaman,
736683 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736683.aspx
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