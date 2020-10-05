Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, hayvanseverlerin uzun süredir beklediği hayvan hakları düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de partilerin ortak kararıyla hayvan haklarının korunmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun kurulduğunu, komisyonun, kapsamlı bir rapor hazırladığını belirten Şentop, raporun, 16 Ocak 2020'de Genel Kurulda görüşüldüğünü hatırlattı.

Şentop, komisyonun, rapordaki tespitlerinden de hareketle kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hayvan haklarına ilişkin TBMM'de halen farklı komisyonlarda 27. Dönem'de verilen 35 kanun teklifi bulunduğuna dikkati çeken Şentop, "Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Bu mülahazayla, partilerimizin grup yetkilileriyle görüştüm, hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum. En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğini ve kanunlaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.