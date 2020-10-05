Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8498’e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 632 test yapılırken, 1603 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 326 bin 46 oldu. Bugün iyileşen 1320 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 286 bin 370'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise 1412 olduğu açıklandı.

“Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın” ifadelerine yer verdi.