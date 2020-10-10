Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait zırhlı tank birimi imha edildi. Bakanlık Ermenistan’a ait tankların nokta atışıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı.