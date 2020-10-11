İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.
Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı
11.10.2020 - 01:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
Etiketler : şırnak,şırnak terörist,
738006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738006.aspx
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