MSB: Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır.
MSB'den flaş açıklama
12.10.2020 - 12:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır.
Etiketler : MSB,
738330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738330.aspx
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