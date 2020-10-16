Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’deki tüm meslek kuruluşlarının yeniden yapılandırılması konusunda önceki gün yaptığı çağrıdan sonra, AK Parti yönetimi daha önce bu konuda yaptığı taslak çalışmaları raftan indirdi.

AK Parti, Meclis tatile girmeden önce Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışma başlatmıştı. Ancak, salgın nedeniyle Meclis çalışmalarının bir an önce tamamlanabilmesi için taslaklardan sadece Barolar Birliği ile ilgili olan tartışmaya açılmış ve yasalaştırılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhâl ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısı, ardından da önceki gün Cumhurbaşkanı’nın bu konuda yaptığı açıklamalar, AK Parti yönetimini yeniden harekete geçirdi.

AİDATLARA DÜZENLEME

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’de 30’a yakın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin öncelikle çerçeve bir yasa oluşturulması planlanıyor. Tüm kuruluşların bir çatı yasa altında toplanmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda ise, her kuruluş için ayrı yasa çıkarılması bekleniyor. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile meslek kuruluşlarının kurulmaları, genel kurulları ve seçimleri gibi konularda yeni adımlar atılacağını ve temsilde adaletin sağlanacağı bir seçim sisteminin getirileceğini söyledi. Ayrıca her meslek kuruluşunun, kuruluş yasalarında yer alan ‘Kuruluş amaçları’ başlıklı maddesi yeniden düzenlenecek. Bu değişiklik ile meslek kuruluşlarının sadece amaçları doğrultusunda çalışacakları net çizgilerle hükme bağlanacak. Ayrıca meslek kuruluşlarının üyelerinden aldıkları aidatlara ilişkin de düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

AK Parti, taslak konusunda hem MHP’nin hem de muhalefet partilerinin görüşlerini almayı planlıyor. Uzlaşma ile çıkarılması planlanan taslak konusunda, başta Avrupa örnekleri olmak üzere dünyadaki uygulamalar da incelenecek. AK Parti yönetimi en geç yeni yılla birlikte meslek kuruluşlarına ilişkin yapılacak düzenlemeyi Meclis'e getirmeyi planlıyor.