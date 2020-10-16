Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar için istenen ceza belli oldu
16.10.2020 - 18:06 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,sağlık çalışanlarına saldırı,
739451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739451.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER