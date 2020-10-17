İçişleri Bakanlığı:"Şırnak’ta Turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi. Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi."