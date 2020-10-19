Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik.