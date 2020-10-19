İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik.
Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik
19.10.2020 - 13:19 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik.
Etiketler : Süleyman Soylu,
740072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740072.aspx
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