Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti, 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize yol açan 'oy verilmeyecekler listesi'ni tartışırken yeni bir kavganını fitili ateşlendi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu öne sürdü.



Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özdağ "Kavuncu, FETÖ'cü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yeğeni. Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derrneği'nin başkan yardımcılığını yapmış. Genel Başkanımız Meral Akşener'i bu konuda uyardım. Sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etti" şeklinde konuştu.

KAVUNCU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise, hakkındaki iddiaları yalanlayarak "Yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Allah başkasına itiraf atmaktan bizi saklasın. İddia makamı iddiasını ispat etmekle yükümlü. Benim olduğum dönemde Kazakistan Türk iş adamları derneğinin FETÖ'cü olduğuna dair bir şey yoktu" dedi.