Yücel Kayaoğlu ANKARA

Koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. Eğer durum böyle devam ederse kışa girerken yeni tedbirler alınması söz konusu. Özellikle İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı ‘Haftanın her günü denetim olacağına’ yönelik genelgenin sert tedbirlerin getirileceğine dair bir işaret. Salgın yönetimi konusunda yapılan koordinasyon toplantılarında da denetimlerin haftanın belli günleri ile sınırlı kalmaması, kafe-lokanta gibi yerlerde ortaya çıkan gevşeme sebebiyle kontrollerin hemen hemen her gün yapılması gerektiği savunuldu. Sokağa çıkma yasakları yerine kamunun denetimin gücünün hissettirilmesi fikri ön plana atıldı. Kontrolün sağlanmasında, kuralları ihlal edenlere ağır müeyyideler uygulanmasının önemli bir faktör olabileceği aktarıldı. İstanbul başta olmak üzere vaka artışlarının yaşandığı şehirlerde kısıtlamaların gündeme getirilmesi de tartışılan konular arasında. Önümüzdeki iki haftalık süreçte vakalar daha da artarsa ek tedbirler uygulamaya konabilir. 65 yaş ve üstü başta olmak üzere bazı yaş gruplarına yasaklar gelebilir. Bu arada, bir diğer gündem maddesi de okullar. Bütün sınıfların açılıp açılmayacağını kasım ayının başındaki veriler belirleyecek. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesine ise her ilin kendi dinamiği karar verecek. Virüs açısından sıkıntı yaşanmayan illerde yüz yüze eğitime geçilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de şimdilik böyle bir şey imkânsız gibi gözüküyor.