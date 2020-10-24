Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66’ncı Mknz.P.Tug.K.lığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonunun icra edildiği ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. 14 kışlada, 2306 personelimiz ve 628 aracın katılımıyla icra edilen ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, NATO Gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildi” denildi.
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
24.10.2020 - 20:45 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Etiketler : MSB,Anadolu Vaşağı,tatbikat,
741482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/741482.aspx
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