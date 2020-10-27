Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik, "Yunanistan eğer sahada fiili durum yaşatmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Müzakereyi bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum oluşturma peşinde koşanlar varsa Türkiye'nin buradaki kararlılığı esastır." dedi.

Çelik,"KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir." deiye konuştu.

Çelik, "İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir." dedi.

Çelik: "Müzakere masasına kapsayıcı bir dosyayla ve samimi bir şekilde oturmak söz konusuysa Yunanistan açısından, Türkiye buna hazırdır."