İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
27.10.2020 - 20:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,Hakkari,
742192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742192.aspx
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