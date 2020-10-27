Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı
27.10.2020 - 22:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Etiketler : bekir pakdemirli,mersin,yangın,
742206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742206.aspx
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