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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan aramalarınızı kısa tutun mesajı
30.10.2020 - 16:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunlu olmadıkça sesli arama gerçekleştirmeyin, Aramalarınızı kısa tutun. İnternet üzerinden yapılacak aramaların aksaklığa uğrama ihtimalinin çok daha düşük olduğu bilinciyle BİP, LAFF, DEDİ ve benzeri yerli uygulamaları seçmenizin, sevdiklerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacağını unutmayın" dedi.
Etiketler : Ömer Fatih Sayan,
742882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742882.aspx
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