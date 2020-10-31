Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir depremiyle ilgili bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve iletişim açısından bir sıkıntı yok. Tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız hassas bir çalışma yapıyorlar, enkazı kaldırmak için çalışıyorlar. Baya yoğun bir çalışma var. " ifadelerini kullandı.

"17 binada sıkıntı var maalesef." diyen Karaismailoğlu, "Herhangi bir ihtiyacımız yok. İnşallah hepsine ulaşırız. Bir an önce ulaşmanın telaşı içindeyiz." dedi

TAM BİR KOORDİNASYON İÇERİSİNDEYİZ

Karaismailoğlu, "İletişim açısından bir sıkıntı yok, tam bir koordinasyon içindeyiz. İnşallah yaşayan vatandaşlara ulaşmak istiyoruz. Barış Sitesi denilen 4 bloklu sitenin olduğu yerdeyiz. Takip ediyoruz." diye konuştu.