İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı
31.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek.
Etiketler : sosyal medya,gözaltı,
743068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743068.aspx
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