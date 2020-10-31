Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek.