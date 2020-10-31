Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir'de 3 Kur’an Kursumuzun kapıları evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır
31.10.2020 - 12:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah.
Etiketler : İzmir,diyanet işleri başkanlığı,
743078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743078.aspx
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