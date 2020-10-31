Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah.