Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Kütüphaneler Haftası' kapsamında kütüphane, okul ve üniversitelere kitap gönderileceği belirtildi.

16 Mart'ta toplanan taleplerin son bulduğu tarihten sonra kitaplar istenilen yerlere İBB iştiraki Kültür A.Ş. eliyle gönderilmeye başlandı.

Gönderilen kitapların birçoğunda skandal bir detay ortaya çıktı. Türkiye genelinde, İBB'den kitap almak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara gönderilen kitapların ilk 15 sayfasının yırtıldığı görüldü.

Bir üniversitede daire başkanı olduğu belirtilen kütüphaneci, künyesi, sunuş yazısı, önceki belediye başkanlarına ait bilgileri yırtılan kitapları tek tek göstererek yapılanı ifşa etti.

Kütüphaneci "İBB büyük bir kitap bağış kampanyası başlattı. Yurdun şehirlerine çok sayıda kolilerle kitap gönderildi. Kütüphanemize de dokuz koli kitap geldi. Çok sevindik. Kolilerin üzerinden birini hatıra olarak sakladık. Kitapları kaydetmeye sıra geldiğinde tam bir şok yaşadık. Kütüphaneciler kitapları içinde bulunan bilgilere göre kaydederler. Gönderilenlerin nerede basılmış, yazarı kim, ISBN numarası kim belli değildi. Dağıtılan kitapların hemen hepsinde eski büyükşehir belediye başkanlarımızda kimin imzası, resmi, imzası varsa hepsi tek tek koparılıp atılmış. Bize de geçen ay geldi. Yetkililer durumun farkındalar. Konuyu Kütüphaneciler Platformunda duyurdum. İstanbul dışındaki meslektaşlarım kendilerine İBB'den çok sayıda kitap geldiğini ve girişinin koparıldığını söyledi. Amaç eski belediye başkanlarının isminin silinmesi. Kitapların bu halde yırtılmasına, sansürlenmesine çok üzüldüm" diye isyan etti.

Gönderilenler içinde tek bir kitaba dokunulmadığı, o kitabın da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra basıldığı belirlendi.