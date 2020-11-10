Ankara Valisi Şahin: “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.”
Ankara'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
10.11.2020 - 19:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Etiketler : ankara,koronavirüs,
745631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745631.aspx
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