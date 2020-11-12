Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, valiliğin koordinesindeki kampanyaya destek olan firma yetkililerine ve vatandaşlara teşekkür edildi. Yardım tırı, Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya’nın da aralarında bulunduğu kişiler tarafından Yavuz Selim Meydanı’ndan yolcu edildi.
Amasya’dan İzmirli depremzedelere yardım tırı
12.11.2020 - 07:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’dan İzmir’deki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında hazırlanan gıda kolisi ve battaniye yardımlarını içeren tır dualarla uğurlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amasya,deprem,İzmir,
745927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745927.aspx
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