Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, valiliğin koordinesindeki kampanyaya destek olan firma yetkililerine ve vatandaşlara teşekkür edildi. Yardım tırı, Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya’nın da aralarında bulunduğu kişiler tarafından Yavuz Selim Meydanı’ndan yolcu edildi.