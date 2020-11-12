Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak’ta teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye ulaştı.
Şırnak’ta 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
12.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak’ta teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,Şırnak,
745995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745995.aspx
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