Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli: Kıbrıs'ta oyalama bitti. Federalizm istekleri boş. Çare egemen devlet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grubup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine KKTC ziyaretini değerlendirerek başlayan Bahçeli, Maraş'ın açılmasından rahatsızlık duyan Yunanistan ve Avrupa Birliği ülkelerini eleştirdi.

"Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacaktır. Kıbrıs'ın Türk kalması tarihi namusdur. Kıbrıs bizim için milli meseledir, teslimi asla düşünülemez. Kapalı Maraş çok şükür aslına dönmüş, kilitler açılmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, "Oyalama yöntemleri artık tarihin çöplüğüne atılmıştır. Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir" diye konuştu. Kıbrıs'ta artık federalizm isteklerinin boş olduğunu söyleyen MHP lideri, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantisinin devam etmesi gerektiğini söyledi.