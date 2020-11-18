Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ -Araştırmacılar, enfeksiyon sonrasında vücuttaki antikorların seviyesinin giderek azaldığını tespit etti. Ama sevindirici olan husus şu: Hastalığı atlattıktan 8 ay sonra bile vücuttaki antikorların seviyesi virüse karşı koruyucu boyutta çıktı. Bağışıklıkla ilgili B hücrelerindeki “hafıza” ise koronavirüsü hatırlıyor ve yıllar sonra bile koruma sağlıyor. Araştırmacılara göre, hücreleri öldüren T hücreleri de B hücrelerine yardımcı oluyor ve virüse karşı koruma sağlıyor. Araştırmada bir diğer sevindirici husus da 185 hastanın yüzde 92’sinin hastalığı hafif atlatması ve hastaneye yatırılmadan tedavi olması. Hafif belirtilerde vücudun fazla antikor üretmediği, bu yüzden tekrar hastalığa yakalanmanın ihtimal dahilinde olduğu düşünülürken yeni araştırma, hafif semptomlardaki antikorların da yeterli olduğunu gösterdi.