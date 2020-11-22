MSB: Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
22.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : MSB,
748231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748231.aspx
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