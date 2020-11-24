Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keskin’in, Covid-19'a yakalandığını açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada Başkan Keskin’in hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımı ile birlikte tedavi sürecini evinde geçireceği belirtildi.
Belediye Başkanı Keskin’in Covid testi pozitif çıktı
24.11.2020 - 23:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Etiketler : Belediye Başkanı Keskin,covid,test,
748755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748755.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER