Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keskin’in, Covid-19'a yakalandığını açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada Başkan Keskin’in hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımı ile birlikte tedavi sürecini evinde geçireceği belirtildi.