İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3579’u terör olayıdır.
Bakan Soylu: 18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık
26.11.2020 - 10:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3579’u terör olayıdır.
Etiketler : Süleyman Soylu,
749067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749067.aspx
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